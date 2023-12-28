Малкин обогнал Федорова и стал вторым российским снайпером в истории НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в истории Национальной хоккейной лиги.

В ночь на четверг "Питтсбург" в гостях встречался с "Нью-Йорк Айлендерс". Рождественская пауза явно не пошла на пользу хозяевам, которые уступили со сетом 0:7.

В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Евгений Малкин. Также же две шайбы в активе Джейка Гюнцля, по разу отличились Рикард Ракелль, Радим Зогорна и Валттери Пуустинен.

Малкин забросил 483-ю и 484-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и по этому показателю превзошел нынешнего главного тренера ЦСКА Сергея Федорова, который за карьеру отличился 483 раза.