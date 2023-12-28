Малкин обогнал Федорова и стал вторым российским снайпером в истории НХЛ
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в истории Национальной хоккейной лиги.
В ночь на четверг "Питтсбург" в гостях встречался с "Нью-Йорк Айлендерс". Рождественская пауза явно не пошла на пользу хозяевам, которые уступили со сетом 0:7.
В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Евгений Малкин. Также же две шайбы в активе Джейка Гюнцля, по разу отличились Рикард Ракелль, Радим Зогорна и Валттери Пуустинен.
Малкин забросил 483-ю и 484-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и по этому показателю превзошел нынешнего главного тренера ЦСКА Сергея Федорова, который за карьеру отличился 483 раза.
Малкин вышел на второе место среди россиян. Лидирует же по этому показателю Александр Овечкин из "Вашингтона" - 828 шайб.