Илья Сорокин повторил личный антирекорд в НХЛ

В Элмонте прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» крупно проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:7).

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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил шесть голов за матч, повторив личный антирекорд в НХЛ. Примечательно, что все пропущенные шайбы пришлись на второй период матча. Сорокин отразил 19 бросков и был заменён после второго периода на Семёна Варламова.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами. Также в составе «Пингвинз» дубль на счету Джейка Гюнцеля. По одной шайбе записали на свой счёт Рикард Ракелль, Радим Зогорна и Валттери Пуустинен.