«Трактор» на выезде уверенно всухую обыграл «Сибирь», продлив победную серию до 3 матчей

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала «Трактор». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0, которая стала для них третьей кряду.

© Чемпионат

Счёт в матче был открыт в начале первого периода нападающим «Трактора» Семёном Дер-Аргучинцевым. Во второй двадцатиминутке отличились Виталий Кравцов и Никита Тертышный, который накануне мог быть обменян в череповецкую «Северсталь». В оставшееся игровое время зрителей заброшенных шайб не увидели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале отразил 21 бросок по воротам, проведя свою четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Дебютную игру в составе «Трактора» провёл 25-летний защитник Григорий Дронов, обменянный в дедлайн из магнитогорского «Металлурга». За 17 минут 36 секунд на льду он отметился лишь одним заблокированным броском.