Хет-трик Вовченко принёс «Металлургу» победу над «Ак Барсом» без Радулова и Шипачёва

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, вследствие чего хозяева продлили свою серию поражений до трёх матчей.

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В составе «Металлурга» хет-трик оформил нападающий Даниил Вовченко, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Архип Неколенко. У «Ак Барса» единственную шайбу при счёте 0:3 забросил капитан – Артём Лукоянов.