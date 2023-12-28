Хоккеист Ковальчук не вошел в состав "Спартака" на матч с минским "Динамо"

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук не вошел в состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В последних двух матчах Ковальчук играл в тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым, заменив Илью Талалуева. В матче с "Динамо" Талалуев, Локтионов и Цыплаков сыграют во втором звене. Также во втором звене американский защитник Джозеф Кин заменил словака Михала Чайковски.

40-летний Ковальчук заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона. За красно-белых он сыграл в КХЛ с "Куньлунь Ред Стар" (5:2) и "Торпедо" (1:2 после серии буллитов), забросив в обоих матчах по шайбе.