«Лада» крупно всухую обыграла московское «Динамо», нанеся им второе поражение кряду

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Лада» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, нанеся гостям второе поражение кряду.

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В составе тольяттинцев дублем отметился 23-летний российский нападающий Евгений Грошев, также по шайбе на свой счёт записали Михаил Фисенко и Остап Сафин. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 38 бросков по воротам, проведя вторую игру на ноль в текущем сезоне.