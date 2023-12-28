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«Лада» крупно всухую обыграла московское «Динамо», нанеся им второе поражение кряду

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Лада» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, нанеся гостям второе поражение кряду.

«Лада» крупно всухую обыграла московское «Динамо», нанеся им второе поражение кряду
© Чемпионат

В составе тольяттинцев дублем отметился 23-летний российский нападающий Евгений Грошев, также по шайбе на свой счёт записали Михаил Фисенко и Остап Сафин. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 38 бросков по воротам, проведя вторую игру на ноль в текущем сезоне.

«Лада», набрав 57 очков в 46 матчах, поднимается в турнирной таблице Восточной конференции на третье место. «Динамо» (62) – остаётся вторым на Западе.

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Остап Сафин
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