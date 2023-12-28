"Локомотив" победил "Торпедо" со счетом 5:3 в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское "Торпедо" принимало на своем льду ярославский "Локомотив" и потерпело поражение со счетом 3:5. К 13-й минуте гости вели с преимуществом в две шайбы. Отличились Андрей Сергеев и Никита Черепанов. Во втором периоде "железнодорожники" еще дважды поразили ворота соперника. На этот раз отличились Денис Алексеев и Ярослав Лихачев. В третьем периоде команды на двоих забросили четыре шайбы. Сначала Степан Никулин сделал счет 5:0 в пользу "Локомотива". Затем в течение четырех минут нижегородцы трижды отправили шайбу в сетку ворот Даниила Исаева. Голами отметились Максим Летунов, Владислав Фирстов и Никита Шавин. "Локомотив" идет на третьем месте в Западной конференции, отставая от "Спартака" и "Динамо" на четыре и одно очко соответственно. Нижегородцы пятые. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" одержали победу и завоевали трофей.