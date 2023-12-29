Свечников стал первой звездой матча "Каролина" - "Монреаль"

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреаль Канадиенс". Встреча, которая проходила на стадионе "Пи-Эн-Си-Арена" в Роли, завершилась со счетом 5:3 в пользу "Харрикейнз".

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Свечников, который выступает за "Каролину" с 2018 года, в этом поединке оформил хет-трик. Второй звездой признан шведский форвард Йеспер Фаст, оформивший дубль.

Замкнул тройку финский нападающий Себастьян Ахо, который в матче набрал четыре очка, четырежды выступив в роли ассистента для своих одноклубников.