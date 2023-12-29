Свечников стал первой звездой матча "Каролина" - "Монреаль"

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреаль Канадиенс". Встреча, которая проходила на стадионе "Пи-Эн-Си-Арена" в Роли, завершилась со счетом 5:3 в пользу "Харрикейнз".
Свечников, который выступает за "Каролину" с 2018 года, в этом поединке оформил хет-трик. Второй звездой признан шведский форвард Йеспер Фаст, оформивший дубль.
Замкнул тройку финский нападающий Себастьян Ахо, который в матче набрал четыре очка, четырежды выступив в роли ассистента для своих одноклубников.
"Харрикейнз" выиграли второй матч подряд. "Монреаль" потерпел второе поражение в трех последних играх. "Каролина" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 36 матчах. "Монреаль" занимает 13-е место на Востоке. В активе команды 35 очков в 34 матчах. В следующем матче "Каролина" встретится с "Торонто Мэйпл Лифс", а "Монреаль" сыграет с "Флоридой Пантерз".