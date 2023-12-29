В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «лётчиков» отличились российский защитник Егор Замула, Шон Уокер, Джоэль Фараби и Гарнет Хэтэуэй, забросивший шайбу в меньшинстве. Автором единственного гола «Ванкувера» стал Теодор Блюгерс.

28-летний российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров не отметился результативными действиями, а его потеря шайбы у своей синей линии привела к голу в ворота его команды, вследствие чего он завершил игру с показателем полезности «-1».