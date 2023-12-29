Три россиянина отметились голевыми передачами в матче «Вегаса» и «Лос‑Анджелеса»
Действующий чемпион НХЛ «Вегас» дома переиграл «Лос Анджелес» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У «Голден Найтс» по разу отличились Джек Айкел, Майк Амадио и Вильям Карлссон, за «Кингз» забили Анже Копитар и Тревор Мур.
В составе «Вегаса» по голевой передаче в свой актив записали российские форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев, у «Кингз» пас на Копитара выполнил защитник Владислав Гавриков — для него результативное действие стало первым после травмы и возвращения в строй.
«Вегас» прервал четырехматчевую серию поражений, команда с 49 очками идет второй в таблице Западной конференции. «Лос Анджелес» (44) — на 4 й строчке Запада.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Айкел, 7:38. Амадио, 22:27. Карлссон, 34:42. — Копитар, 33:07. Мур, 58:01.