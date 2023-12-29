Три россиянина отметились голевыми передачами в матче «Вегаса» и «Лос‑Анджелеса»

У «Голден Найтс» по разу отличились Джек Айкел, Майк Амадио и Вильям Карлссон, за «Кингз» забили Анже Копитар и Тревор Мур.

В составе «Вегаса» по голевой передаче в свой актив записали российские форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев, у «Кингз» пас на Копитара выполнил защитник Владислав Гавриков — для него результативное действие стало первым после травмы и возвращения в строй.