Эксперт считает, что «Рейнджерс» стоит обдумать идею возвращения Тарасенко

«Клубу не на что жаловаться при статистике 22-8-1, но если у этой команды и могут быть проблемы, то они возникнут в линии атаки, где время от времени выпадают Филип Хитил и Каапо Какко. Их замены внутренними резервами были эффективными, но не могут быть долгосрочными. В это время клубу стоит задуматься о воссоединении с Владимиром Тарасенко из «Оттавы Сенаторз» или Алексом Веннбергом из «Сиэтл Кракен», которые смогут качественно дополнить атакующую линию команды», — считает эксперт Артур Стэйпл.