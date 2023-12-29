Отказ Проворова от участия в ЛГБТ-акции* – в числе самых громких инцидентов года

Отказ Проворова от участия в ЛГБТ-акции* – в числе самых громких инцидентов в 2023 году
Авторитетное североамериканское издание The Athletic назвал 10 самых громких историй в хоккейном сообществе, вызвавшим общественный резонанс, в 2023 календарном году.
Так, в этот рейтинг попал 26-летний российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, который в январе этого года отказался принимать участие в ЛГБТ-акции*. Он не пожелал надевать радужный свитер и выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2). Эта история получила широкий отклик во всём мире и стала обсуждаемой на ближайшие месяца, при этом решение Проворова послужило катализатором и для целого ряда других игроков НХЛ, которые поддержали его решение.
В числе других значимых событий 2023 года издание отмечает:
- Попытка актёра Райана Рейнольдса и рэпера Snoop Dogg приобрести «Оттаву Сенаторз».
- Преодоление Коннором Макдэвидом отметки в 150 набранных очков в регулярном чемпионате.
- Сбывшееся предсказание владельца «Вегас Голден Найтс» Билла Фоули о завоевании Кубка Стэнли.
- Обмен Эрика Карлссона из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз».
- Победа «Чикаго Блэкхоукс» в драфт-лотерее и выбор Коннора Бедарда.
- Загадочный уход Кори Перри из «Чикаго Блэкхоукс».
- Скандальный уход Майка Бэбкока из «Коламбус Блю Джекетс» из-за просмотра личных данных хоккеистов в их телефонах.
- Трагичная смерть экс-игрока НХЛ Адама Джонсона в Великобритании из-за пореза коньком во время матча.
- Запуск Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
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