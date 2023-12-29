Отказ Проворова от участия в ЛГБТ-акции* – в числе самых громких инцидентов года

Так, в этот рейтинг попал 26-летний российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, который в январе этого года отказался принимать участие в ЛГБТ-акции*. Он не пожелал надевать радужный свитер и выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2). Эта история получила широкий отклик во всём мире и стала обсуждаемой на ближайшие месяца, при этом решение Проворова послужило катализатором и для целого ряда других игроков НХЛ, которые поддержали его решение.