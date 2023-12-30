«Адмирал» сделал подарок юному болельщику, которому во время матча КХЛ в лицо попала шайба

«Адмирал» сделал подарок болельщику, которому во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» в лицо попала шайба, сообщила пресс служба хоккейного клуба из Владивостока.

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В пятницу «Адмирал» на своем льду уступил «Нефтехимику» со счетом 3:4. В концовке третьего периода в одном из игровых моментов шайба вылетела на трибуны и попала в голову юному болельщику клуба из Владивостока по имени Роман. Он повредил подбородок, ему оказали первую помощь.

В субботу «Адмирал» проводил еще один домашний матч регулярного чемпионата против нижнекамцев (2:5). Клуб перед началом игры организовал для Романа встречу с хоккеистами в приветственном коридоре, а форвард команды Павел Шэн подарил ему шайбу и клюшку с автографами.