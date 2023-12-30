«Локомотив» уверенно всухую обыграл «Динамо»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой железнодорожников со счётом 2:0, которая стала для них пятой кряду, а бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.

Счёт в игре был открыт уже на 18-й секунде нападающим «Локомотива» Александром Полуниным. К середине этой же двадцатиминутки он оформил дубль. В обеих заброшенных шайбах принял участие форвард Павел Красковский, заработавший 2 (0+2) очка. Больше голов в этой игре зрители не увидели.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил каждый из 41 броска по воротам, проведя третью игру «на ноль» в сезоне.

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