Видео момента удара в поясницу, из-за которого Капризов не доиграл матч с «Виннипегом»

В третьем периоде во время единоборства у борта защитник «Виннипега» Бренден Диллон нанёс Капризову два удара клюшкой в поясницу. Второй толчок клюшкой стал болезненным для россиянина, который покинул лёд и до конца матча больше не вернулся. Позднее за партнёра по команде вступился защитник Крис Миддлтон, вступивший в бой с Диллоном.