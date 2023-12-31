Тренер «Вашингтона» усомнился в справедливости отмены гола Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Спенсер Карбери усомнился в том, что судьи справедливо отменили гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата протии "Нэшвилла", передает The Hockey News.
"Оснований для отмены гола недостаточно. В этом и заключается сложность: когда гол отменяют, все должно быть предельно очевидно. Именно так нам объяснили в лиге, - сказал Карбери.
Встреча прошла на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:2 после серии послематчевых буллитов.
В составе победителей голами отметились Люк Евангелиста, Роман Йози и Густав Нюквист. У "столичных" отличились Александр Овечкин Бек Маленстин. В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ и отметился семью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.
Видео отмененного гола доступно в Telegram-канале "Хоккей без зрителей".