Артемий Панарин повторил историческое достижение Марка Мессье за «Рейнджерс»

Этот гол стал для Панарина 100-м результативным действием в календарном году. Артемий стал всего вторым игроком в истории «Рейнджерс», добившимся такого показателя во второй раз. До него это удавалось только Марку Мессье, совершавшему подобное в 1992 и 1995 годах.