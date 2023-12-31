За минуту до конца основного времени матча с «Нэшвиллом» российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сумел поразить ворота соперника и вывести свою команду вперёд, однако после видеопросмотра гол россиянина был отменён. НХЛ выступила с официальным заявлением по поводу отмены гола россиянина. Видеоповтор был инициирован судейской видеокомнатой, так как любой гол на последней минуте основного времени матча либо в овертайме автоматически просматривается.