НХЛ объяснила, почему был отменён гол Овечкина на последней минуте матча
За минуту до конца основного времени матча с «Нэшвиллом» российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сумел поразить ворота соперника и вывести свою команду вперёд, однако после видеопросмотра гол россиянина был отменён. НХЛ выступила с официальным заявлением по поводу отмены гола россиянина. Видеоповтор был инициирован судейской видеокомнатой, так как любой гол на последней минуте основного времени матча либо в овертайме автоматически просматривается.
«Видеоповтор показал, что Ник Дауд из „Вашингтона“ помешал игре Ярослава Аскарова во вратарской площади за мгновения перед голом Алекса Овечкина. Согласно Правилу 69.3: «Если атакующий игрок инициирует контакт с вратарём, случайный или иной, в то время как вратарь находится в своей площади ворот, то гол будет отменён», — говорится в официальном заявлении на сайте НХЛ.
«Кэпиталз» уступили «Предаторз» со счётом 2:3 по буллитам. По итогам матча Овечкин записал на свой счёт один забитый гол, Аскаров одержал первую победу в НХЛ.