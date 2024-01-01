Российский вратарь Самсонов будет выступать за фарм-клуб "Торонто"

Российский голкипер Илья Самсонов отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Торонто Марлис". Об этом сообщает телеканал Spotsnet.

31 декабря клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" поместил Самсонова на драфт отказов. В течение 24 часов россиянина не забрал ни один клуб НХЛ. Действующий контракт вратаря с "Торонто" рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Самсонов провел 15 матчей, в которых его команда одержала 5 побед. Российский вратарь в среднем пропускал по 3,94 шайбы за игру и отражал 86,2% бросков. В ночь на 30 декабря Самсонов отбил 15 из 21 бросков в матче с "Коламбусом" (5:6 ОТ).