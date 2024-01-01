«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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В составе победителей отличились Ларс Эллер (дубль) и Ноэль Аччари. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принимал участие во встрече, но не отметился результативными действиями. У «Айлендерс» шайбу забросил Самуэль Болдюк.

«Питтсбург» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 40 очков в 35 матчах. «Нью-Йорк Айлендерс» занимает шестое место на Востоке. В активе команды 43 очка в 36 матчах.