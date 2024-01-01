КХЛ назвала лучших игроков декабря

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки матчей определила лауреатов декабря в четырёх номинациях. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ

В декабре состоялась 101 игра. На лёд входили 675 хоккеистов (60 вратарей, 220 защитников, 395 нападающих). Средняя результативность 5,41 шайбы за игру.

— лучшим вратарём впервые в карьере признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший пять побед в шести матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено 162 броска (27 в среднем за игру), из которых он отразил 95,06%. Коэффициент надежности составил 1,33. В матче с московским «Динамо» Исаев сыграл на ноль.

— лучшим защитником во второй раз в карьере признан Альберт Яруллин («Трактор»), набравший 10 очков в девяти матчах месяца. На счету Яруллина также 18 силовых приёмов, 16 блокированных бросков, один отбор шайбы, два дубля и показатель полезности «+3». В матче с «Северсталью» Яруллин стал автором победной шайбы. Впервые Яруллин признавался лучшим защитником месяца в октябре 2019 года в составе «Ак Барса».

— лучшим нападающим впервые в карьере признан Александр Шаров («Салават Юлаев»), набравший 11 очков в восьми матчах месяца. Шаров завершил месяц с лучшим показателем полезности среди всех игроков Лиги – «+13». На его счету также пять силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.