Главный тренер "Адмирала" объяснил проведение тренировки команды 1 января

"У нас давно была запланирована 1 января тренировка, так как 3 января мы играем. Я не думаю, что мы единственные, кто 1 января тренировались. Думаю, есть команды, которые 1 января тренируются, а 3-го играют. Просто мы немного от всех далековато находимся, нам еще до Новосибирска долететь надо, не час и не два, мы находимся в другой части России. Из-за долгого полета в Новосибирск мы не успеваем потренироваться 2 января, поэтому и провели тренировку сегодня", - сказал Тамбиев.



"31 декабря, как у всех команд, был выходной, все праздновали с семьями. Плотный календарь - 30 декабря играли, сейчас матч 3 января на выезде", - добавил он.