«Сибирь» дома обыграла «Адмирал» в КХЛ

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев льда дублем отметился Тревор Мерфи, также по шайбе забросили Тэйлор Бек и Энди Андреофф. У «Адмирала» автором единственной шайбы стал Александр Горшков.