«Сибирь» дома обыграла «Адмирал» в КХЛ

«Сибирь» одержала победу над «Адмиралом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев льда дублем отметился Тревор Мерфи, также по шайбе забросили Тэйлор Бек и Энди Андреофф. У «Адмирала» автором единственной шайбы стал Александр Горшков.
«Сибирь» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Востока, «Адмирал» (37) располагается на последней 12 й строчке.
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Бек, 21:01 (бол.). Мёрфи, 27:28, 35:50. Андреофф, 47:18. — Горшков, 21:27.