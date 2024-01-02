"Сиэтл" обыграл "Вегас" в матче "Зимней классики" НХЛ

"Сиэтл" со счетом 3:0 обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на открытом воздухе под названием "Зимняя классика". Встреча прошла на бейсбольном стадионе "Ти-Мобайл Парк" в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в присутствии 47 313 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ээли Толванен (5-я минута), Уилл Борген (23), Янни Гурд (43). Впервые в истории в матче "Зимней классики" одна из команд сохранила свои ворота в неприкосновенности - голкипер "Сиэтла" Джоуи Даккорд отразил все 35 бросков. Единственным россиянином, принявшим участие в матче текущего сезона, был нападающий "Вегаса" Иван Барбашев.

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"Сиэтл" одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 39 очков после 38 матчей. "Вегас" с 49 очками в 38 играх располагается на второй строчке. В следующем матче "Вегас" примет "Флориду", "Вегас" - "Оттаву". Встречи пройдут утром 5 января по московскому времени.

Матчи "Зимней классики" проводятся с 2008 года на бейсбольных или футбольных стадионах. В 2021 году встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса. В 2012, 2017 и 2023 годах игры проходили 2 января, все остальные матчи "Зимней классики" - 1 января.

Рекордсменами по участию в таких матчах являются "Чикаго" и "Бостон" (по 4 раза), по победам - "Бостон" (3). Рекорд по посещаемости принадлежит игре в Анн-Арборе (штат Мичиган, США) 1 января 2014 года, когда на игру "Торонто" - "Детройт" (3:2 по буллитам), проводившуюся на "Мичиган стэдиум" вместимостью 107,6 тыс. зрителей, пришло 105,4 тыс. человек.