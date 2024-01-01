Форвард «Миннесоты» Капризов выбыл на одну‑две недели из‑за травмы

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит одну две недели из за травмы, сообщил в социальных сетях журналист The Athletic Майкл Руссо.

Форвард получил повреждение нижней части тела в третьем периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» в субботу (2:4), это произошло в борьбе за шайбу с защитником «Джетс» Бренданом Диллоном. Капризов не участвовал в домашней игре с «Виннипегом» в воскресенье (2:3).

Кроме того, вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, как отмечается, выбыл из строя на несколько недель.