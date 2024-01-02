Сборная Канады впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ

Сборная Канады проиграла национальной команде Чехии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Швеции. Результаты доступны на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Встреча прошла в Гетеборге и завершилась со счетом 3:2 в пользу чехов. У победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Якуб Штанцль (дубль) и защитник Томаш Цибулька. В составе канадской команды забили Мэттью Вуд и Джейк Ферлонг.

Сборная Канады является действующим чемпионом мира и впервые за пять лет осталась без медалей турнира. Последний раз команда проигрывала в четвертьфинале турнира финнам в 2019 году.