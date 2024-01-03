Гимаев: Овечкин забьет 20–25 голов в этом сезоне

— Если он продолжит в таком же духе, то не менее 20–25 шайб в этом сезоне забьет. Если сейчас снова не будет забивать, то потом будет совсем тяжко. Возраст все же сказывается. Мы видим, как тяжело у него все начинается, — сказал Гимаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».