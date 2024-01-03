Гимаев: Овечкин забьет 20–25 голов в этом сезоне

Овечкин забьет 20–25 голов в этом сезоне, считает Гимаев
Комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в эфире телеканала ответил на вопрос, сколько голов в этом сезоне сможет забить нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 8 голов в 35 матчах.
— Если он продолжит в таком же духе, то не менее 20–25 шайб в этом сезоне забьет. Если сейчас снова не будет забивать, то потом будет совсем тяжко. Возраст все же сказывается. Мы видим, как тяжело у него все начинается, — сказал Гимаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая на 64 шайбы от канадца Уэйна Гретцки.
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