СКА разгромил "Витязь" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 434 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (5, 35 и 50-я минуты), Сергей Толчинский (11), Никита Камалов (23) и Захар Бардаков (45). У проигравших отличился Иван Воробьев (43). Вратарь СКА Павел Мойсевич впервые вышел в стартовом составе команды в КХЛ, до этого белорус шесть раз выходил по ходу матчей и не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия составила 242 минуты и 55 секунд, что является рекордом КХЛ по продолжительности подобной серии со старта сезона и с момента дебюта в лиге.
СКА одержал четвертую победу подряд и обошел в турнирной таблице Западной конференции московское московское "Динамо".Петербургская команда занимает третье место с 63 очками в 46 матчах. В следующей игре СКА примет ярославский "Локомотив", который идет вторым на Западе. Встреча пройдет 5 января.
"Витязь" располагается на девятой позиции Западной конференции. В активе команды 36 очков после 46 игр. Следующим соперником "Витязя" станет череповецкая "Северсталь", которая 5 января на своей площадке сыграет с подмосковным клубом.