«Барыс» в серии буллитов победил «Локомотив» в КХЛ

«Барыс» в гостях обыграл «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Команда из Казахстана в среду одолела соперника в серии буллитов со счетом 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0).

В составе победителей дважды отличился Энтони Камара (20 я и 56 я минуты), по голу в активе Давида Скленички (26) и Джозефа Лабейта (38). У «Локомотива» голы на счету Александра Полунина (8), Александра Елесина (10), Александра Волкова (51) и Рушана Рафикова (59).

Камара отличился в седьмом матче подряд и установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами. Предыдущий рекорд принадлежал Найджелу Доусу, который не уходил без голов в шести подряд матчах сезона 2017/18.

«Барыс» выиграл четвертый матч подряд и набрал 39 очков, но остается на 11 м месте в Восточной конференции. «Локомотив» идет вторым на Западе с 64 очками.

В следующем матче «Локомотив» 5 января сыграет в гостях против СКА, а «Барыс» отправится в гости к «Трактору».

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КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 4:5 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Полунин, 7:13. Елесин, 9:34. Волков, 50:13. Рафиков, 58:52. — Камара, 19:47, 55:37 (бол.). Скленичка, 25:34. Лабейт, 37:01.