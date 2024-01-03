Ротенберг назвал два принципа хоккеистов СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг похвалил защитника Степана Фальковского, который в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (6:1) показал судьям, что на нем не было удаления.
«Думаю, он молодец. Только честный труд. Карма существует, он всё правильно сделал. У нас такие принципы работы, мы всегда работаем честно и относимся с уважением к каждому сопернику. Это даёт результат. Он правильно поступил, последовал принципам работы команды. Мы никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».
СКА выиграл четыре подряд матча. В последних 20 встречах петербургская команда одержала 18 побед.
После 46 игр СКА с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Выше располагаются «Локомотив» (45 игр, 64 очка) и «Спартак» (47 игр, 66 очков).
«Витязь» с 36 очками в 46 играх занимает девятое место на Западе.
Следующую игру СКА проведет дома против «Локомотива». Матч в Санкт-Петербурге пройдет 5 января и начнется в 17:00 по московскому времени.