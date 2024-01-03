Ротенберг назвал два принципа хоккеистов СКА

«Думаю, он молодец. Только честный труд. Карма существует, он всё правильно сделал. У нас такие принципы работы, мы всегда работаем честно и относимся с уважением к каждому сопернику. Это даёт результат. Он правильно поступил, последовал принципам работы команды. Мы никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».