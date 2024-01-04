Умер самый возрастной новичок в истории НХЛ

Канадский бывший защитник Конни Мэдиган умер в возрасте 89 лет, сообщает экс-игрок «Лос-Анджелес Кингз» и клубов АХЛ Стив Карлсон на своей странице в Х (ранее Twitter).

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Мэдиган является самым возрастным новичком в истории НХЛ, он дебютировал в лиге в возрасте 38 лет. В сезоне-1972/1973 он сыграл за «Сент-Луис Блюз» 20 матчей в регулярке, набрав 3 (0+3) очка, и пять встреч в плей-офф без результативных баллов.

Отметим, что второе место по самому позднему дебюту в Национальной хоккейной лиге делят канадец Джим Андерсон, а также советский и латвийский хоккеист Хелмут Балдерис, дебютировавшие в НХЛ в возрасте 37 лет.