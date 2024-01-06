«Авангард» обыграл «Ладу», едва не упустив преимущество в четыре шайбы

Уже к началу второго периода «Авангард» вёл с солидным преимуществом в четыре шайбы – отличились Владимир Ткачёв, Валентин Пьянов, Рид Буше и Артём Чмыхов. Однако затем «Лада» сумела перехватить инициативу, отыграв три шайбы усилиями Андрея Алтыбармакяна, Павла Куликова и Троя Джозефса. На последних минутах третьего периода хоккеисты «Авангарда» забросили свою пятую шайбу в этом матче, которую на свой счёт записал Николай Прохоркин.