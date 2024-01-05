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В IIHF высказались о возможном возвращении России на международную арену

Допуск сборных России и Белоруссии до соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) зависит от возможности безопасной организации соревнований, сообщает пресс служба организации.

В IIHF высказались о возможном возвращении России на международную арену
© РИА Новости

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

— Глава IIHF Люк Тардиф продолжает подчеркивать, что любое включение России и Белоруссии в соревнования по эгидой IIHF полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности IIHF провести безопасный турнир, — говорится в пресс релизе IIHF.

Хоккей
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