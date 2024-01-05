В IIHF высказались о возможном возвращении России на международную арену

— Глава IIHF Люк Тардиф продолжает подчеркивать, что любое включение России и Белоруссии в соревнования по эгидой IIHF полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности IIHF провести безопасный турнир, — говорится в пресс релизе IIHF.