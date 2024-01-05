Дубль Каменева помог ЦСКА обыграть «Спартак»

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором в столичном дерби ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 3:1.

На четвёртой минуте второго периода Михаил Григоренко с передачи Владислава Каменева открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Павел Порядин с передачи Михаила Мальцева сделал счёт равным. За минуту до конца периода Владислав Каменев с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко вновь вывел ЦСКА вперёд.