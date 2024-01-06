«Вашингтон» пропустил пять безответных шайб от «Каролины» в третьем периоде

Примечательно, что «Кэпиталз» вели со счётом 2:1 перед заключительной двадцатиминуткой. Однако в третьем периоде «Харрикейнз» смогли забросить пять безответных шайб подряд. Голами отметились все российские полевые игроки «Каролины» — Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Василий Пономарёв. Для последнего этот матч стал первым в карьере в НХЛ. Также Василий отметился в этой игре ассистентским баллом.