Никита Зайцев стал третьей звездой матча НХЛ с «Калгари»

Российский защитник «Чикаго» Никита Зайцев был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».

«Чикаго» дома обыграл «Калгари» со счетом 4:3. Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне и выполнил пятую результативную передачу.