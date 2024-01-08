Никита Зайцев стал третьей звездой матча НХЛ с «Калгари»

Российский защитник «Чикаго» Никита Зайцев был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».
«Чикаго» дома обыграл «Калгари» со счетом 4:3. Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне и выполнил пятую результативную передачу.
Зайцев провел на льду 14 минут и 15 секунд при показателе полезности «+1».
«Чикаго» прервал серию из пяти поражений подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Блэквелл, 4:32, 54:37 (бол.). Курашев, 32:08. Зайцев, 34:49. — Кадри, 13:10, 55:17. Манджипане, 23:26 (бол.).