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Пять очков Гусева помогли московскому «Динамо» разгромить дома «Куньлунь»

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

Пять очков Гусева помогли московскому «Динамо» разгромить дома «Куньлунь»
© Чемпионат

На 12-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Бреннан Менелл с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева удвоил преимущество бело-голубых.

На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан размочил счёт в игре.

В начале третьей двадцатиминутки Никита Гусев сделал счёт 3:1. На 10-й минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 13-й минуте периода Егор Петухов с передач Артёма Ильенко и Егора Римашевского довёл счёт до крупного. Спустя полторы минуты Игорь Чернышов сделал счёт 6:1. На 17-й минуте периода Никита Гусев забросил свою вторую шайбу в матче, забив седьмой гол в ворота гостей. В ассистентах — Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккей
Дмитрий Рашевский
Даниил Пыленков
Егор Петухов
Джордан Уил
Артем Ильенко
Игорь Чернышов
Седрик Пакетт
Эрик О'делл
Брэндон Макмиллан
Никита Гусев
Фонбет
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