КХЛ представила 10 лучших голов по итогам декабря

Пресс-служба КХЛ опубликовала 10 лучших заброшенных шайб по итогам декабря 2023 года. Рейтинг возглавил гол 22-летнего казахстанского нападающего «Барыса» Алихана Омирбекова в ворота омского «Авангарда» (1:5), также в тройку вошли голы Максима Шабанова из «Трактора» и Евгения Свечникова, выступающего за «Ак Барс».