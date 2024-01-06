Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не появился на тренировке в преддверии встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», получив отдых. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

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Как отмечает источник, такие дни отдыха не стали редкостью для Овечкина, поскольку он, старается подойти свежим к каждой игре. В течение последних двух сезонов он брал несколько выходных, но почти всегда выходил на лёд в следующих матчах. В этом регулярном чемпионате Александр лишь один из шести игроков «Кэпиталз», сыгравших во всех 37 матчах команды.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что решение об участии Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом» будет принято непосредственно перед матчем.