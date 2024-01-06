Афиногенов прокомментировал решение НХЛ не приглашать Овечкина на Матч звезд

Афиногенов назвал непонятным решение НХЛ не приглашать Овечкина на Матч звезд
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов считает, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслужил приглашения на Матч звезд НХЛ.
Ранее НХЛ объявила список из 32 хоккеистов для Матча звезд — по одному от каждой команды. Их выбрали в департаменте хоккейных операций лиги. От «Вашингтона» был выбран канадский форвард Том Уилсон. Из россиян в список 32 вошли нападающий «Тампы» Никита Кучеров, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Еще 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.
— НХЛ не выдала приглашение Овечкину — лучшему бомбардиру «Вашингтона» в текущем сезоне? Честно говоря, не знал об этом. Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Александр должен быть там автоматически, даже если он не лучший бомбардир на данный момент. Может ли он еще получить приглашение? Его однозначно вызовут, — цитирует Афиногенова «Чемпионат».
По информации журналиста Тарика Эль Башира, 38 летний россиянин решил пропустить Матч звезд, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться ко второй части сезона.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 голами, отставая на 64 шайбы от канадца Уэйна Гретцки.
Матч звезд НХЛ пройдет 3 февраля в Торонто.