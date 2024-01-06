Афиногенов прокомментировал решение НХЛ не приглашать Овечкина на Матч звезд

— НХЛ не выдала приглашение Овечкину — лучшему бомбардиру «Вашингтона» в текущем сезоне? Честно говоря, не знал об этом. Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Александр должен быть там автоматически, даже если он не лучший бомбардир на данный момент. Может ли он еще получить приглашение? Его однозначно вызовут, — цитирует Афиногенова «Чемпионат».