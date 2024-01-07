Дубль Шалунова принес «Локомотиву» выездную победу над «Трактором»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 3:1.

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В составе «железнодорожников» дублем отметился нападающий Максим Шалунов, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Александр Полунин. В составе «Трактора» единственную шайбу в конце встречи забросил форвард Максим Шабанов.

Напомним, что «Локомотив», набрав 68 очков в 47 матчах, является лидером турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Трактор» (57) – шестой на Востоке.