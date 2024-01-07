«Сочи» потерпел 13-е поражение подряд в КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась очередным поражением гостей со счётом 0:3, которое стало для них уже 13-м кряду.

Счёт в матче был открыт лишь в конце второго периода нападающим «Северстали» Кириллом Пилипенко, который отметился голом в большинстве. В середине заключительной двадцатиминутки Михаил Ильин закрепил преимущество хозяев. Уже на последней минуте нападающий череповецкого клуба Никита Коростелёв поразил пустые ворота, установив окончательный счёт – 3:0 в пользу подопечных Андрея Козырева.