Хоккеисты "Динамо" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

Московское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 767 зрителей.

В составе победителей две шайбы на свой счет записал Эрик О'Делл (3-я, 28-я минуты), также отличился Седрик Пакетт (63). У проигравших отметились Павел Порядин (45) и Николай Голдобин (57).

Лидер бомбардирской гонки регулярного чемпионата КХЛ Голдобин отметился голом и результативной передачей. Занимающий второе место в списке лучших бомбардиров сезона динамовец Никита Гусев также записал на свой счет голевой пас.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Алексея Жамнова уступили подмосковному "Витязю" (4:5 после овертайма) и московскому ЦСКА (1:3).