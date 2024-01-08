Овечкин повторил свой антирекорд в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ни разу не бросил в створ ворот «Лос-Анджелеса» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта игра стала для российского хоккеиста 20-й в карьере без бросков в створ в регулярных чемпионатах НХЛ. Помимо этого, Овечкин повторил свой антирекорд — это уже третий матч без бросков в текущем сезоне. До этого подобное происходило в сезонах-2016/17 и 2018/19.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 38 матчей в НХЛ и заработал 26 (8+18) очков.

После 38 игр регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занимает 9-е место в турнирной таблице конференции «Восток» с 44 очками. Лидирует «Нью-Йорк Рейнджерс» с 54 очками.