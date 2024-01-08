В "Ак Барсе" считают, что Радулов готов играть еще 2-3 года

"Диалог не заканчивался, он идет постоянно, - сказал Валиуллин о ситуации с продлением контракта с Радуловым. - Бывали какие-то моменты: у него ребенок родился, и переговоры останавливались, бывали какие-то финансовые пожелания сторон. Мы не торопимся, все должно вкупе прийти, чтобы мы подписали это соглашение. Год-два, посмотрим, как сейчас сезон пройдет".