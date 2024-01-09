Малкин повторил достижение в НХЛ Кросби и Копитара

Сегодня, 9 января, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

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В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль, Эрик Карлссон, Чад Руведел и российский нападающий Евгений Малкин, также ставший автором одной голевой передачи, которая стала для него 20-й в текущей регулярке.