Малкин ударил по лицу канадца после нападения трех хоккеистов «Филадельфии»

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вступил в перепалку с игроками "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкина атаковали сразу три соперника, но россиянин выстоял против них и в ходе стычки разменялся с ними ударами в область головы. Стоит отметить его боксерский удар по лицу канадскому нападающему Скотту Лотону. Видео потасовки доступно в Telegram-канале "Хоккей без зрителей".

Малкина и Лотона наказали малым штрафом за грубость. По пути скамейку штрафников они продолжили словесную перепалку, и россиянин указал канадцу на счет на табло.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 в пользу "пингвинов".