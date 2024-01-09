$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Реализованный буллит Ничушкина принёс «Колорадо» домашнюю победу над «Бостоном»

В Денвере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

Реализованный буллит Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Бостоном»
© Чемпионат.com

На 12-й минуте первого периода Брэд Маршан с передач Павла Захи и Давида Пастрняка открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Микко Рантанен с передач Натана Маккиннона и Кейла Макара восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Логан О'Коннор вывел хозяев вперёд. В середине периода Джон Бичер с передач Дэнтона Хайнена и Брэндона Карло сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Сэм Малински с передачи Райана Джохансена вновь вывел «лавин» вперёд.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Брэд Маршан с передач Чарли Койла и Мэтта Грызлика в третий раз сделал счёт равным.

В серии буллитов Валерий Ничушкин принёс хозяевам победу во встрече.

Хоккей
Брэндон Карло
Чарли Койл
Микко Рантанен
Райан Джохансен
Брэд Маршан
Натан Маккиннон
Валерий Ничушкин
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости