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Путин дал гражданство РФ канадскому хоккеисту Лайпсику

Канадский форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин дал гражданство РФ канадскому хоккеисту Лайпсику
© РИА Новости

Лайпсик - канадский хоккеист. В 2012 году в возрасте 18 лет был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером клубом "Нэшвилл Предаторз". Всего в НХЛ он провел 187 матчей за пять разных команд, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). В сезоне 20/21 Лайпсик оказался в КХЛ. Первый год провел в ЦСКА, затем перешел в "Металлург".

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