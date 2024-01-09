Путин дал гражданство РФ канадскому хоккеисту Лайпсику

Лайпсик - канадский хоккеист. В 2012 году в возрасте 18 лет был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером клубом "Нэшвилл Предаторз". Всего в НХЛ он провел 187 матчей за пять разных команд, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). В сезоне 20/21 Лайпсик оказался в КХЛ. Первый год провел в ЦСКА, затем перешел в "Металлург".