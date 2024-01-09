СКА предложил варианты имени для получившего российский паспорт Лайпсика

«Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендэн Лайпсик, но уже с российским паспортом! Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» — говорится в заявлении СКА.